Udemy Salaires

Le salaire de Udemy va de $48,676 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $382,500 pour un Gestionnaire Immobilier dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Udemy . Dernière mise à jour : 9/20/2025