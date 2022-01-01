Répertoire d'entreprises
Udemy
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Udemy Salaires

Le salaire de Udemy va de $48,676 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $382,500 pour un Gestionnaire Immobilier dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Udemy. Dernière mise à jour : 9/20/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Scientifique des Données
L3 $165K
L4 $237K
Marketing
Median $166K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Designer Produit
Median $165K
Recruteur
Median $115K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $117K
Manager Opérations Business
$135K
Analyste Business
$255K
Service Client
$275K
Manager Science des Données
$72.1K
Opérations Marketing
$139K
Chef de Produit
$48.7K
Chef de Programme
$117K
Chef de Projet
$172K
Gestionnaire Immobilier
$383K
Ventes
$122K
Architecte Solutions
$218K
Chef de Programme Technique
$147K
Capital-Risqueur
$291K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Udemy est Gestionnaire Immobilier at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $382,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Udemy est de $165,334.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Udemy

Entreprises similaires

  • Poshmark
  • Tesla
  • Yelp
  • Coursera
  • Expedia
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources