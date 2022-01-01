Répertoire d'entreprises
Udaan
Udaan Salaires

Le salaire de Udaan va de $3,482 en rémunération totale par an pour un Comptable dans le bas de la fourchette à $118,850 pour un Développement Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Udaan. Dernière mise à jour : 9/12/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Scientifique des Données
Median $60K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $75.3K

Chef de Produit
Median $85.4K
Comptable
$3.5K
Analyste Business
$27.9K
Développement Commercial
$119K
Analyste de Données
$17.4K
Designer Mode
$10.7K
Analyste Financier
$38.8K
Ressources Humaines
$33.6K
Juridique
$34.7K
Marketing
$59.6K
Designer Produit
$36.4K
Chef de Programme
$58.9K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Udaan, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Udaan est Développement Commercial at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $118,850. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Udaan est de $38,861.

Autres ressources