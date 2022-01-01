UBS Salaires

Le salaire de UBS va de $22,039 en rémunération totale par an pour un Manager Science des Données dans le bas de la fourchette à $230,974 pour un Chef de Programme dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de UBS . Dernière mise à jour : 9/4/2025