UBS Salaires

Le salaire de UBS va de $22,039 en rémunération totale par an pour un Manager Science des Données dans le bas de la fourchette à $230,974 pour un Chef de Programme dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de UBS. Dernière mise à jour : 9/4/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Ingénieur de Fiabilité de Site

Développeur Quantitatif

Scientifique des Données
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Chercheur Quantitatif

Banquier d'Investissement
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Analyste Financier
Median $110K
Analyste Business
Median $110K
Chef de Produit
Median $138K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $175K
Manager Opérations Business
Median $64.2K
Consultant en Management
Median $82.5K
Chef de Projet
Median $150K
Architecte Solutions
Median $206K

Architecte de Données

Cloud Security Architect

Technologue de l'Information (TI)
Median $106K
Chef de Programme Technique
Median $173K
Analyste Cybersécurité
Median $108K
Comptable
$44.6K
Assistant Administratif
$80.4K
Opérations Business
$109K
Développement Commercial
$76.3K
Directeur de Cabinet
$159K
Analyste de Données
$162K
Manager Science des Données
$22K
Ressources Humaines
$164K
Juridique
$159K
Designer Produit
$143K
Manager Design Produit
$28.3K
Chef de Programme
$231K
Recruteur
$148K
Ventes
$159K
Rémunération Globale
$157K
Chercheur UX
$137K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez UBS est Chef de Programme at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $230,974. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez UBS est de $137,369.

