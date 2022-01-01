Ubisoft Salaires

Le salaire de Ubisoft va de $20,193 en rémunération totale par an pour un Analyste Business dans le bas de la fourchette à $178,500 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Ubisoft . Dernière mise à jour : 9/20/2025