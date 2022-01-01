Répertoire d'entreprises
Ubisoft
Ubisoft Salaires

Le salaire de Ubisoft va de $20,193 en rémunération totale par an pour un Analyste Business dans le bas de la fourchette à $178,500 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Ubisoft. Dernière mise à jour : 9/20/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Développeur Web

Ingénieur Logiciel de Jeux Vidéo

Chercheur Scientifique

Chef de Produit
Median $108K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $116K

Analyste de Données
Median $48.8K
Scientifique des Données
Median $70K
Chef de Projet
Median $65.4K
Marketing
Median $111K
Architecte Solutions
Median $119K
Analyste Business
$20.2K
Designer Graphique
$58.8K
Technologue de l'Information (TI)
$79.9K
Opérations Marketing
$50.5K
Designer Produit
$126K
Manager Design Produit
$164K
Chef de Programme Technique
$179K
Chercheur UX
$81.4K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Ubisoft est Chef de Programme Technique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $178,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ubisoft est de $81,405.

