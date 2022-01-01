Répertoire d'entreprises
Twilio Salaires

Le salaire de Twilio va de $25,870 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $623,924 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Twilio. Dernière mise à jour : 10/18/2025

Ingénieur Logiciel
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur de Données

Ingénieur Logiciel de Production

Chef de Produit
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Manager Ingénierie Logiciel
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Ventes
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Chargé de Compte

Designer Produit
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

Designer UX

Recruteur
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Marketing
L3 $145K
L4 $241K
Analyste de Données
Median $142K
Ingénieur Commercial
Median $256K
Scientifique des Données
Median $303K
Analyste Financier
Median $170K
Manager Design Produit
Median $225K
Chef de Programme
Median $189K
Analyste Business
Median $150K
Service Client
Median $96K
Chef de Projet
Median $248K
Comptable
$103K

Technical Accountant

Assistant Administratif
$175K
Opérations Business
$272K
Manager Opérations Business
$304K
Développement Commercial
$246K
Directeur de Cabinet
$195K
Opérations Service Client
$220K
Succès Client
$75.3K
Manager Science des Données
$89.1K
Ressources Humaines
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Juridique
$151K
Opérations Marketing
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Architecte Solutions
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Chef de Programme Technique
$179K
Rédacteur Technique
$238K
Chercheur UX
$126K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Twilio, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Twilio est Ingénieur Logiciel at the IC6 level avec une rémunération totale annuelle de $623,924. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Twilio est de $220,710.

