Trip.com
  • Manager Ingénierie Logiciel

  • Tous les salaires Manager Ingénierie Logiciel

Trip.com Manager Ingénierie Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Ingénierie Logiciel in China chez Trip.com va de CN¥725K à CN¥1.01M par year.

Rémunération totale moyenne

CN¥777K - CN¥915K
China
Fourchette courante
Fourchette possible
CN¥725KCN¥777KCN¥915KCN¥1.01M
Fourchette courante
Fourchette possible

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez Trip.com in China s'élève à une rémunération totale annuelle de CN¥1,009,756. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Trip.com pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in China est de CN¥724,953.

