Répertoire d'entreprises
Trip.com
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Chef de Produit

  • Tous les salaires Chef de Produit

Trip.com Chef de Produit Salaires

Le package de rémunération médian Chef de Produit in China chez Trip.com totalise CN¥758K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Trip.com. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Package Médian
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Total par an
CN¥758K
Niveau
L5
Salaire de base
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Prime
CN¥121K
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Trip.com?
Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts
Salaires de Stage

Contribuer

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Chef de Produit offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez Trip.com in China s'élève à une rémunération totale annuelle de CN¥1,175,529. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Trip.com pour le poste Chef de Produit in China est de CN¥541,157.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Trip.com

Entreprises similaires

  • Apple
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Flipkart
  • DoorDash
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources