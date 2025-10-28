Trip.com Analyste de Données Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste de Données in China chez Trip.com va de CN¥355K à CN¥496K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Trip.com. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne CN¥385K - CN¥466K China Fourchette courante Fourchette possible CN¥355K CN¥385K CN¥466K CN¥496K Fourchette courante Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Analyste de Données soumissions chez Trip.com pour débloquer ! Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté ! 💰 Tout voir Salaires 💪 Contribuer Votre salaire

+ CN¥417K + CN¥641K + CN¥144K + CN¥252K + CN¥158K Don't get lowballed

Contribuer

Quel est le calendrier d'acquisition chez Trip.com ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Analyste de Données offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.