Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de TripAdvisor. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

₹8.63M - ₹10.04M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹7.97M₹8.63M₹10.04M₹11.16M
Fourchette courante
Fourchette possible

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez TripAdvisor, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez TripAdvisor in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹11,164,340. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez TripAdvisor pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in India est de ₹7,974,528.

