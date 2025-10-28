La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez TripAdvisor va de $133K par year pour SE1 à $321K par year pour PSE1. Le package de rémunération médian in United States year totalise $251K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de TripAdvisor. Dernière mise à jour : 10/28/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
SE1
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez TripAdvisor, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)