La rémunération Opérations Métier in United States chez TripAdvisor totalise €54.6K par year pour SE2. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de TripAdvisor. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

€44.7K - €54.1K
Spain
Fourchette courante
Fourchette possible
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Fourchette courante
Fourchette possible
Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Don't get lowballed

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez TripAdvisor, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Opérations Métier chez TripAdvisor in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de €57,614. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez TripAdvisor pour le poste Opérations Métier in United States est de €41,224.

