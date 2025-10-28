La rémunération Opérations Métier in United States chez TripAdvisor totalise €54.6K par year pour SE2. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de TripAdvisor. Dernière mise à jour : 10/28/2025
Rémunération totale moyenne
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez TripAdvisor, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)