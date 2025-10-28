TripAdvisor Opérations Métier Salaires

La rémunération Opérations Métier in United States chez TripAdvisor totalise €54.6K par year pour SE2. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de TripAdvisor. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne €44.7K - €54.1K Spain Fourchette courante Fourchette possible €41.2K €44.7K €54.1K €57.6K Fourchette courante Fourchette possible

Moyenne Rémunération Par Niveau Ajouter rémunération Comparer les niveaux

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime SE1 € -- € -- € -- € -- SE2 €54.6K €41.3K €8.6K €4.8K SSE € -- € -- € -- € -- PSE1 € -- € -- € -- € -- Voir 1 Plus de niveaux

+ €50.3K + €77.2K + €17.3K + €30.3K + €19.1K Don't get lowballed

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez TripAdvisor, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 6.25 % trimestriel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez TripAdvisor ?

