TripActions
  Salaires
  Chef de Projet

  • Tous les salaires Chef de Projet

TripActions Chef de Projet Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Projet in United States chez TripActions va de $105K à $153K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de TripActions. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

$121K - $138K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$105K$121K$138K$153K
Fourchette courante
Fourchette possible

Block
+$58K
Robinhood
+$89K
Stripe
+$20K
Datadog
+$35K
Verily
+$22K
Quels sont les niveaux de carrière chez TripActions?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Projet chez TripActions in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $153,400. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez TripActions pour le poste Chef de Projet in United States est de $105,300.

