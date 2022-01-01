TripActions Salaires

Le salaire de TripActions va de $74,990 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $227,000 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de TripActions . Dernière mise à jour : 9/13/2025