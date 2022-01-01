Répertoire d'entreprises
TripActions
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

TripActions Salaires

Le salaire de TripActions va de $74,990 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $227,000 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de TripActions. Dernière mise à jour : 9/13/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Analyste de Données
$84.9K
Scientifique des Données
Median $75K
Analyste Financier
$116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Designer Produit
$108K
Chef de Produit
Median $227K
Chef de Projet
$129K
Ventes
$84.6K
Ingénieur Logiciel
Median $220K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez TripActions est Chef de Produit avec une rémunération totale annuelle de $227,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez TripActions est de $111,712.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour TripActions

Entreprises similaires

  • AST
  • Ad Hoc
  • Intercom
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources