Trigent Software Salaires

Le salaire de Trigent Software va de $3,533 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $7,239 pour un Service Client dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Trigent Software. Dernière mise à jour : 12/1/2025

Service Client
$7.2K
Ingénieur Logiciel
$3.5K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Trigent Software est Service Client at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $7,239. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Trigent Software est de $5,386.

