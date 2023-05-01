Treasury Prime Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Treasury Prime va de $149,243 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $223,151 pour un Succès Client dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Treasury Prime. Dernière mise à jour : 10/26/2025

Ingénieur Logiciel
Median $170K

Ingénieur Logiciel Backend

Succès Client
$223K
Chef de Produit
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Treasury Prime est Succès Client at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $223,151. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Treasury Prime est de $170,000.

