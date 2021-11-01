Travelers Salaires

Le salaire de Travelers va de $51,299 en rémunération totale par an pour un Analyste Financier dans le bas de la fourchette à $281,585 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Travelers . Dernière mise à jour : 10/26/2025