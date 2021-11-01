Travelers Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Travelers va de $51,299 en rémunération totale par an pour un Analyste Financier dans le bas de la fourchette à $281,585 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette.

Ingénieur Logiciel
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur de Données

Ingénieur Logiciel de Production

Scientifique des Données
Median $135K
Actuaire
Median $143K

Chef de Produit
Median $163K
Chef de Projet
Median $155K
Souscripteur
Median $121K
Ventes
Median $132K
Designer Produit
Median $96K
Comptable
$86.6K
Analyste Business
$86.9K
Service Client
$84K
Opérations Service Client
$64.3K
Analyste de Données
$95.5K
Manager Science des Données
$179K
Analyste Financier
$51.3K
Ingénieur Géologue
$79.6K
Designer Graphique
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Manager Ingénierie Logiciel
$282K
Architecte Solutions
$261K

Data Architect

Chef de Programme Technique
$129K
Capital-Risqueur
$98.5K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Travelers est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $281,585. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Travelers est de $129,350.

