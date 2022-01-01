TransUnion Salaires

Répertoire d'entreprises
TransUnion
Le salaire de TransUnion va de $10,548 en rémunération totale par an pour un Analyste Financier dans le bas de la fourchette à $300,000 pour un Ventes dans le haut de la fourchette.

Scientifique des Données
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Ingénieur Logiciel
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Ingénieur Logiciel Backend

Chef de Produit
L2 $113K
L4 $179K

Manager Science des Données
Median $184K
Analyste Business
Median $99.5K
Ventes
Median $300K
Manager Opérations Business
$123K
Développement Commercial
$140K
Analyste de Données
$116K
Analyste Financier
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Juridique
$114K
Consultant en Management
$101K
Marketing
$231K
Opérations Marketing
$88.7K
Designer Produit
$97.5K
Chef de Programme
$140K
Chef de Projet
Median $149K
Manager Ingénierie Logiciel
$110K
Chef de Programme Technique
$184K
Capital-Risqueur
$169K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez TransUnion est Ventes avec une rémunération totale annuelle de $300,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez TransUnion est de $122,610.

Autres ressources