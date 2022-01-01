TransUnion Salaires

Le salaire de TransUnion va de $10,548 en rémunération totale par an pour un Analyste Financier dans le bas de la fourchette à $300,000 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de TransUnion . Dernière mise à jour : 10/26/2025