    • À propos

    Trait d'Union is a specialized recruitment agency that connects freelancers with companies for tech missions. The agency emphasizes quality service and actively engages with the community.

    https://tduconsulting.com
    Site web
    2019
    Année de création
    30
    # d'employés
    $1M-$10M
    Revenus estimés
    Siège social

