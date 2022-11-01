Répertoire d'entreprises
Trafigura
Trafigura Salaires

Le salaire de Trafigura va de $27,624 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $437,175 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Trafigura. Dernière mise à jour : 10/26/2025

Analyste Business
$76.2K
Scientifique des Données
$437K
Ressources Humaines
$27.6K

Ingénieur Logiciel
$161K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Trafigura est Scientifique des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $437,175. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Trafigura est de $118,524.

Autres ressources