TOTVS
TOTVS Salaires

La fourchette de salaires de TOTVS va de $10,894 en rémunération totale par an pour un Chef de produit au bas de l'échelle à $33,590 pour un Ventes au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de TOTVS. Dernière mise à jour : 8/20/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $18.7K
Designer de produits
$12.4K
Chef de produit
$10.9K

Ventes
$33.6K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez TOTVS est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $33,590. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez TOTVS est de $15,557.

