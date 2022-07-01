Répertoire des entreprises
Torc Robotics
Torc Robotics Salaires

La fourchette de salaires de Torc Robotics va de $18,814 en rémunération totale par an pour un Ingénieur en matériel informatique au bas de l'échelle à $248,352 pour un Ingénieur en MEP au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Torc Robotics. Dernière mise à jour : 8/25/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $152K

Ingénieur en apprentissage automatique

Ingénieur logiciel de production

Analyste commercial
$185K
Service client
$51.6K

Analyste de données
$174K
Ingénieur en matériel informatique
$18.8K
Ingénieur mécanique
$186K
Ingénieur en MEP
$248K
Chef de produit
$237K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$137K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Torc Robotics, Attributions d'actions/équité sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

El rol con mayor salario reportado en Torc Robotics es Ingénieur en MEP at the Common Range Average level con una compensación total anual de $248,352. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Torc Robotics es $174,049.

