Tiket.com
Tiket.com Salaires

Le salaire de Tiket.com va de $10,432 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $26,130 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Tiket.com. Dernière mise à jour : 10/15/2025

Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $14.4K

Ingénieur Logiciel Backend

Chef de Produit
Median $24.1K
Analyste Business
$10.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analyste de Données
$14.1K
Scientifique des Données
$26.1K
Designer Produit
$10.4K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Tiket.com est Scientifique des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $26,130. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Tiket.com est de $14,215.

Autres ressources