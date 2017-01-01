Répertoire d'entreprises
Tikehau Capital
    • À propos

    Tikehau Capital is a global alternative asset management group with €37.5 billion of assets under management, specializing in private debt, real estate, private equity, and capital markets strategies.

    tikehaucapital.com
    Site web
    2004
    Année de création
    720
    Nombre d'employés
    $100M-$250M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

