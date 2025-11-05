Répertoire d'entreprises
Tiendamia
Tiendamia Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Costa Rica chez Tiendamia va de CRC 13.39M à CRC 19.04M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tiendamia. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Rémunération totale moyenne

CRC 15.17M - CRC 17.27M
Costa Rica
Fourchette courante
Fourchette possible
CRC 13.39MCRC 15.17MCRC 17.27MCRC 19.04M
Fourchette courante
Fourchette possible

Block logo
+CRC 29.25M
Robinhood logo
+CRC 44.88M
Stripe logo
+CRC 10.09M
Datadog logo
+CRC 17.65M
Verily logo
+CRC 11.09M
Quels sont les niveaux de carrière chez Tiendamia?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Tiendamia in Costa Rica s'élève à une rémunération totale annuelle de CRC 19,042,330. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Tiendamia pour le poste Ingénieur Logiciel in Costa Rica est de CRC 13,394,181.

Autres ressources