Tienda Pago
Tienda Pago Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Mexico chez Tienda Pago va de MX$653K à MX$914K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tienda Pago. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Rémunération totale moyenne

MX$707K - MX$822K
Mexico
Fourchette courante
Fourchette possible
MX$653KMX$707KMX$822KMX$914K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Tienda Pago?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Tienda Pago in Mexico s'élève à une rémunération totale annuelle de MXMX$17,551,607. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Tienda Pago pour le poste Ingénieur Logiciel in Mexico est de MXMX$12,536,851.

