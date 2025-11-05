Répertoire d'entreprises
Tidio
La rémunération totale moyenne Manager Ingénierie Logiciel in Poland chez Tidio va de PLN 276K à PLN 401K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tidio. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Rémunération totale moyenne

PLN 313K - PLN 364K
Poland
Fourchette courante
Fourchette possible
PLN 276KPLN 313KPLN 364KPLN 401K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Tidio?

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez Tidio in Poland s'élève à une rémunération totale annuelle de PLN 401,090. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Tidio pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in Poland est de PLN 276,381.

