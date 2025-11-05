Répertoire d'entreprises
Tide
Tide Recruteur Salaires

La rémunération totale moyenne Recruteur in Romania chez Tide va de RON 151K à RON 211K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tide. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Rémunération totale moyenne

RON 163K - RON 190K
Romania
Fourchette courante
Fourchette possible
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Tide, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Recruteur chez Tide in Romania s'élève à une rémunération totale annuelle de RON 211,271. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Tide pour le poste Recruteur in Romania est de RON 150,908.

