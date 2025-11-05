Tide Designer Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Designer Produit in United Kingdom chez Tide va de £38.6K à £54.9K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tide. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Rémunération totale moyenne £43.8K - £49.8K United Kingdom Fourchette courante Fourchette possible £38.6K £43.8K £49.8K £54.9K Fourchette courante Fourchette possible

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Chez Tide, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Tide ?

