La rémunération totale moyenne Manager Ingénierie Logiciel in India chez TIBCO Software va de ₹2.43M à ₹3.4M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de TIBCO Software. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Rémunération totale moyenne

₹2.63M - ₹3.05M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹2.43M₹2.63M₹3.05M₹3.4M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez TIBCO Software?

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez TIBCO Software in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹3,395,512. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez TIBCO Software pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in India est de ₹2,425,366.

