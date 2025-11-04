Répertoire d'entreprises
ThyssenKrupp
La rémunération totale moyenne Ingénieur Mécanique in Hungary chez ThyssenKrupp va de HUF 10.74M à HUF 15.27M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ThyssenKrupp. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Rémunération totale moyenne

HUF 12.16M - HUF 13.85M
Hungary
Fourchette courante
Fourchette possible
HUF 10.74MHUF 12.16MHUF 13.85MHUF 15.27M
Fourchette courante
Fourchette possible

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Mécanique chez ThyssenKrupp in Hungary s'élève à une rémunération totale annuelle de HUF 15,269,776. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ThyssenKrupp pour le poste Ingénieur Mécanique in Hungary est de HUF 10,740,605.

