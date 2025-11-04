Répertoire d'entreprises
ThyssenKrupp
ThyssenKrupp Ingénieur Matériel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Matériel in Liechtenstein chez ThyssenKrupp va de CHF 86.1K à CHF 125K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ThyssenKrupp. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Rémunération totale moyenne

CHF 97.7K - CHF 113K
Liechtenstein
Fourchette courante
Fourchette possible
CHF 86.1KCHF 97.7KCHF 113KCHF 125K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez ThyssenKrupp?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Matériel chez ThyssenKrupp in Liechtenstein s'élève à une rémunération totale annuelle de CHF 124,994. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ThyssenKrupp pour le poste Ingénieur Matériel in Liechtenstein est de CHF 86,130.

Autres ressources