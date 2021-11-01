Répertoire d'entreprises
Thrasio
Thrasio Salaires

Le salaire de Thrasio va de $51,640 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $201,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Thrasio. Dernière mise à jour : 10/15/2025

Ingénieur Logiciel
Median $60K
Scientifique des Données
Median $180K
Chef de Produit
Median $150K

Opérations Business
$114K
Analyste Business
$124K
Développement Commercial
$130K
Analyste de Données
$51.6K
Banquier d'Investissement
$141K
Marketing
$194K
Chef de Projet
$122K
Manager Ingénierie Logiciel
$201K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Thrasio est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $201,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Thrasio est de $130,345.

