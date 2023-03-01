Répertoire d'entreprises
ThousandEyes
ThousandEyes Salaires

Le salaire de ThousandEyes va de $38,997 en rémunération totale par an pour un Succès Client dans le bas de la fourchette à $673,891 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ThousandEyes. Dernière mise à jour : 11/16/2025

Ingénieur Logiciel
Median $237K
Succès Client
$39K
Designer Produit
$279K

Chef de Produit
$412K
Ventes
$674K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

33%

AN 1

33%

AN 2

34%

AN 3

Chez ThousandEyes, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (11.00% par période)

  • 34% s'acquiert dans le 3rd-AN (11.33% par période)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez ThousandEyes est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $673,891. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ThousandEyes est de $279,098.

