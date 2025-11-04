Répertoire d'entreprises
ThoughtWorks
ThoughtWorks Architecte Solutions Salaires

Le package de rémunération médian Architecte Solutions in India chez ThoughtWorks totalise ₹6.25M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ThoughtWorks. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Package Médian
company icon
ThoughtWorks
Solution Architect
hidden
Total par an
₹6.25M
Niveau
L5
Salaire de base
₹6.25M
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹0
Années dans l'entreprise
5-10 Années
Années d'exp.
11+ Années
Quels sont les niveaux de carrière chez ThoughtWorks?
Dernières soumissions de salaires
Titres inclus

Architecte de Données

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Architecte Solutions chez ThoughtWorks in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹9,141,590. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ThoughtWorks pour le poste Architecte Solutions in India est de ₹6,247,419.

Autres ressources