La rémunération Ingénieur Logiciel in India chez ThoughtWorks va de ₹1.39M par year pour Consultant à ₹5.23M par year pour Lead Consultant. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹2.19M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ThoughtWorks. Dernière mise à jour : 11/4/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
