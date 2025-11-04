La rémunération Ingénieur Logiciel in India chez ThoughtSpot va de ₹3.42M par year pour MTS 2 à ₹11.92M par year pour Staff Engineer. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹5.33M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ThoughtSpot. Dernière mise à jour : 11/4/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez ThoughtSpot, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)