ThoughtSpot Salaires

ThoughtSpot
Le salaire de ThoughtSpot va de $12,271 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $326,625 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ThoughtSpot. Dernière mise à jour : 11/16/2025

Ingénieur Logiciel
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Marketing
Median $148K
Analyste Métier
$213K

Développement Corporate
$159K
Scientifique des Données
$133K
Technologue de l'Information (TI)
$49.8K
Designer Produit
$30.9K
Chef de Produit
$110K
Recruteur
$12.3K
Ventes
$327K
Analyste Cybersécurité
$107K
Manager Ingénierie Logiciel
$152K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez ThoughtSpot, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez ThoughtSpot est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $326,625. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ThoughtSpot est de $108,845.

