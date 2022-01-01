Thomson Reuters Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Thomson Reuters va de $6,509 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $385,000 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Thomson Reuters. Dernière mise à jour : 9/20/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Product Manager $102K
Director $169K
Designer Produit
Median $90.3K

Designer UX

Scientifique des Données
Median $87.1K
Ventes
Median $385K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $233K
Chercheur UX
Median $63.7K
Ressources Humaines
Median $372K
Opérations Business
$159K
Analyste Business
$24.6K
Développement Commercial
$122K
Directeur de Cabinet
$164K
Service Client
$6.5K
Analyste de Données
$17.4K
Manager Science des Données
$127K
Analyste Financier
$7.5K
Technologue de l'Information (TI)
$16.8K
Juridique
$118K
Consultant en Management
$96.7K
Marketing
$76.4K
Chef de Projet
$124K
Ingénieur Commercial
$112K
Analyste Cybersécurité
$122K
Architecte Solutions
$122K
Rédacteur Technique
$17.5K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Thomson Reuters est Ventes avec une rémunération totale annuelle de $385,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Thomson Reuters est de $96,714.

