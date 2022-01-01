Répertoire d'entreprises
Thinkific
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Thinkific Salaires

Le salaire de Thinkific va de $66,637 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $150,565 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Thinkific. Dernière mise à jour : 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Chef de Produit
Median $103K
Ingénieur Logiciel
Median $108K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Analyste Métier
$108K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Service Client
$75.4K
Opérations Marketing
$73K
Designer Produit
$139K
Recruteur
$66.6K
Manager Ingénierie Logiciel
$151K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Thinkific, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Thinkific est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $150,565. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Thinkific est de $105,321.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Thinkific

Entreprises similaires

  • Top Hat
  • Juniper Square
  • Checkfront
  • Toptal
  • Modis
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources