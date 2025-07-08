Répertoire d'entreprises
The Stepstone Group
The Stepstone Group Salaires

Le salaire de The Stepstone Group va de $52,462 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $184,677 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de The Stepstone Group. Dernière mise à jour : 9/2/2025

$160K

Manager Science des Données
$185K
Scientifique des Données
$94.4K
Technologue de l'Information (TI)
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Chef de Produit
$101K
Ventes
$52.5K
Ingénieur Logiciel
$109K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez The Stepstone Group est Manager Science des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $184,677. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez The Stepstone Group est de $103,850.

Autres ressources