The Stepstone Group Salaires

Le salaire de The Stepstone Group va de $52,462 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $184,677 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de The Stepstone Group . Dernière mise à jour : 9/2/2025