The ODP Corporation
The ODP Corporation Salaires

Le salaire de The ODP Corporation va de $139,300 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $190,950 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de The ODP Corporation. Dernière mise à jour : 9/2/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $171K
Ventes
$139K
Manager Ingénierie Logiciel
$191K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez The ODP Corporation est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $190,950. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez The ODP Corporation est de $171,000.

Autres ressources