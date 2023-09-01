Répertoire d'entreprises
The Economist
The Economist Salaires

Le salaire de The Economist va de $47,509 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $186,961 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de The Economist. Dernière mise à jour : 9/1/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $47.5K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $187K
Chef de Produit
$108K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ventes
$98.5K
Chercheur UX
$91.4K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez The Economist est Manager Ingénierie Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $186,961. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez The Economist est de $98,500.

