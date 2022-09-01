Répertoire d'entreprises
The Container Store
The Container Store Salaires

Le salaire de The Container Store va de $50,250 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $108,780 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de The Container Store. Dernière mise à jour : 10/19/2025

Service Client
$50.3K
Analyste Financier
$71.7K
Chef de Produit
$91.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ingénieur Logiciel
$109K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez The Container Store est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $108,780. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez The Container Store est de $81,597.

Autres ressources