The Clorox Company
The Clorox Company Salaires

Le salaire de The Clorox Company va de $109,450 en rémunération totale par an pour un Comptable dans le bas de la fourchette à $236,640 pour un Ressources Humaines dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de The Clorox Company. Dernière mise à jour : 9/1/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $121K
Comptable
$109K
Développement Commercial
$161K

Service Client
$117K
Manager Science des Données
$172K
Ressources Humaines
$237K
Technologue de l'Information (TI)
$131K
Ventes
Median $165K
Architecte Solutions
Median $190K
Capital-Risqueur
$130K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez The Clorox Company, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez The Clorox Company est Ressources Humaines at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $236,640. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez The Clorox Company est de $146,265.

