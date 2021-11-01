The Boring Company Salaires

Le salaire de The Boring Company va de $89,550 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $230,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de The Boring Company . Dernière mise à jour : 9/1/2025