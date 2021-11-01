Répertoire d'entreprises
The Boring Company
The Boring Company Salaires

Le salaire de The Boring Company va de $89,550 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $230,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de The Boring Company. Dernière mise à jour : 9/1/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $230K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Mécanique
Median $90K
Scientifique des Données
$149K

Ingénieur Matériel
$143K
Designer Produit
$89.6K
Chef de Projet
$154K
Recruteur
$119K
FAQ

The highest paying role reported at The Boring Company is Ingénieur Logiciel with a yearly total compensation of $230,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The Boring Company is $142,811.

