Teya Salaires

Le salaire de Teya va de $24,849 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $134,298 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Teya . Dernière mise à jour : 12/1/2025