Répertoire d'entreprises
Teya
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Teya Salaires

Le salaire de Teya va de $24,849 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $134,298 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Teya. Dernière mise à jour : 12/1/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $93.9K
Chef de Produit
Median $93.7K
Développement Commercial
Median $90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Scientifique des Données
$83.7K
Analyste Financier
$54.6K
Ressources Humaines
Median $76.4K
Consultant en Management
$46.1K
Marketing
$103K
Designer Produit
$24.8K
Chef de Projet
$36.1K
Manager Ingénierie Logiciel
$134K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Teya est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $134,298. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Teya est de $83,733.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Teya

Entreprises similaires

  • Microsoft
  • Apple
  • Roblox
  • DoorDash
  • Spotify
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teya/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.