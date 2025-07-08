Répertoire d'entreprises
Tex
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Tex Salaires

Le salaire médian de Tex est de $100,500 pour un Designer Produit . Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Tex. Dernière mise à jour : 12/1/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Designer Produit
$101K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Tex est Designer Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $100,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Tex est de $100,500.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Tex

Entreprises similaires

  • Airbnb
  • Square
  • Uber
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/tex/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.