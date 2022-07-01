Répertoire d'entreprises
Testmasters
Testmasters Salaires

Le salaire de Testmasters va de $77,739 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $126,439 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Testmasters. Dernière mise à jour : 12/1/2025

Ingénieur Logiciel
Median $120K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Service Client
$80.4K
Scientifique des Données
$126K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ingénieur Mécanique
$81.6K
Designer Produit
$77.7K
Recruteur
$101K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Testmasters est Scientifique des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $126,439. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Testmasters est de $91,050.

Autres ressources

