La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in San Francisco Bay Area chez Tesla va de $126K par year pour P1 à $286K par year pour P4. Le package de rémunération médian in San Francisco Bay Area year totalise $221K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tesla. Dernière mise à jour : 11/11/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
P1
$126K
$114K
$11.6K
$0
P2
$200K
$148K
$49.8K
$1.7K
P3
$233K
$171K
$60.8K
$1.5K
P4
$286K
$187K
$96.3K
$2.1K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Tesla, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
