Tesla
Tesla Ingénieur Logiciel Full-Stack Salaires à Berlin Metropolitan Region

La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in Berlin Metropolitan Region chez Tesla va de €79K par year pour P2 à €95K par year pour P3. Le package de rémunération médian in Berlin Metropolitan Region year totalise €81K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tesla. Dernière mise à jour : 11/11/2025

Moyenne Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
P1
Associate Engineer(Niveau débutant)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Engineer
€79K
€70.4K
€8K
€662.1
P3
Senior Engineer
€95K
€83.1K
€11.9K
€0
P4
Staff Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Dernières soumissions de salaires
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Tesla, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel Full-Stack chez Tesla in Berlin Metropolitan Region s'élève à une rémunération totale annuelle de €112,767. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Tesla pour le poste Ingénieur Logiciel Full-Stack in Berlin Metropolitan Region est de €77,914.

